Due giornate dedicata alla presentazione dell’Istituto Comprensivo “Sorrento” in Via Vittorio Veneto , ieri pomeriggio il primo appuntamento con i genitori degli alunni, in questi giorni impegnati nell’iscrizione alla secondaria di primo grado; tante le iniziative proposte dal team docenti e dalla dirigente. Fiore all’occhiello i laboratori linguistici di tedesco e inglese, l’attività degli scacchi, i laboratori artistici e scientifici, inoltre ad allietare la visita dei genitori il coro guidato dal prof.Luigi Somma e Maria Buonocore e la tarantella del Sorrento Folk.