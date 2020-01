Che succede alla Baia di Jeranto? Quel cancello spuntato nell’oasi del FAI a Massa Lubrense . Ci segnalano questa pagina Camminate che sta seguendo la vicenda, ecco gli ultimi post. con la foto

CHIUSURA PARZIALE JERANTO

Considerazioni a questo punto della vicenda (tutt’altro che conclusa …)

Sul versante positivo:

* è stata portata alla luce la Convenzione della quale tanti ignoravano (o fingevano di ignorare) l’esistenza e la validità

* fra 10 giorni tutto dovrebbe tornare alla normalità (sperando che non ci siano colpi di scena)

Sul versante (quasi) opposto:

* varie perplessità avanzate nei giorni scorsi restano senza risposte chiare e quindi la mancanza di trasparenza, e per alcuni versi di logica, giustifica ipotesi e illazioni. A che scopo questi “misteri”?

* i danni agli edifici, addotti dl FAI quali co-motivazione della chiusura, non sono menzionati nel comunicato successivo al sopralluogo

* è comparso invece un maggior pericolo (le aperture sul pontile al momento senza griglie di protezione) mai citato prima. Come mai se ne erano dimenticati?

* si è convenuto in 10 giorni il lasso di tempo per rimettere le cose a posto, ma perché non è stato fatto niente in 25 giorni come avrebbe fatto qualunque buon conduttore che avrebbe almeno tagliato i rami in un paio di giorni, forse 1?

* in un’epoca nella quale tutto diventa immediatamente pubblico e mediatico grazie a smartphone e internet, come mai non sono ancora apparse immagini ufficiali dei rami pericolosi, dei buchi scoperti e dei misteriosi danni agli edifici?

* come mai solo oggi (forse) il FAI si impegna a “mettere in sicurezza l’area” comunicando qualcosa al Comune (dopo averlo ignorato per 25 giorni)?

* come si giustifica il fatto che il FAI Jeranto abbia dato notizia dei danni di metà dicembre e successiva chiusura parziale dell’area solo il 3 gennaio e che il Nazionale l’abbia avallata solo mercoledì 8 gennaio, dopo che il cartello di chiusura era stato “scoperto” a fine anno? Non sarebbe stato più logico farlo immediatamente o, quantomeno, al momento dell’affisione del segnale?

A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca

(Giulio Andreotti, politico più che navigato)

Comunicato del Comune di Massa Lubrense dopo il sopralluogo di stamattina a Jeranto:

“Sulla chiusura dei cancelli di accesso ad una porzione della Baia di Ieranto si informa che nella giornata di ieri è stata disposta dal sindaco Lorenzo Balducelli un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi.

Nella giornata di oggi 9 gennaio ha avuto luogo l’accertamento da parte del responsabile del settore Protezione Civile del Comune di Massa Lubrense ingegnere Monica Coppola. All’esito del sopralluogo la zona risulta parzialmente interdetta. Il FAI, proprietario dell’area, ha rappresentato una situazione di pericolo nella zona della pineta dove effettivamente è stata riscontrata il rischio derivante dalla presenza di rami spezzati e pericolanti a seguito dei forti venti del dicembre scorso. Inoltre nella zona costiera le mareggiate hanno divelto delle griglie su alcune cavità che rendono pericoloso il transito o la presenza di persone. In considerazione del fatto che tra il Comune di Massa Lubrense ed il FAI è vigente una Convenzione che stabilisce il libero transito nell’area e della situazione di effettivo pericolo riscontrata in una parte della proprietà, il Comune ha stabilito come tecnicamente congruo per la messa in sicurezza dell’area il termine perentorio di dieci giorni. Nella giornata di domani 10 gennaio il FAI dovrebbe indirizzare al Comune una nota ufficiale in cui si impegna entro il termine di dieci giorni a eliminare il pericolo ed a rendere completamente fruibile l’area. Nella ipotesi in cui tutto ciò non dovesse accadere il Comune si vedrà costretto alla emissione di una Ordinanza sindacale vincolante e cogente.”