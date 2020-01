Stasera un altro incidente ad Atrani

Atrani, Costiera amalfitana. Soltanto pochi giorni fa, la notte tra il 18 ed il 19 dicembre, ad Atrani si è verificato un incidente che avrebbe potuto tramutarsi in una vera e propria tragedia: il conducente di un’auto ha impattato contro dei veicoli parcheggiati, restando fortunatamente illeso. Come lo scorso mese, anche questa sera, alle 19 circa, si è verificato un incidente simile, come testimoniano le fotografie riportate di seguito. Un’auto ha coinvolto diverse vetture in sosta .

I molteplici scontri che ha causato il guidatore probabilmente da una distrazione ed hanno causato la distruzione dei paletti che delimitano una proprietà privata ed alcuni veicoli di fronte alla Farmacia atranese.

Un tratto che da Amalfi viene frequentato anche in velocità per chi va a Ravello e Salerno.