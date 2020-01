Stabiaequa Half Marathon 2020.

Torna, come ogni anno, l’attesissimo evento tanto amato dai podisti che, domenica 02 febbraio, si troveranno a dover affrontare la “Stabiequa Half Marathon”, ossia la mezza maratona, che consiste in un percorso di 21,097 km effettuato per le strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense e/o in una corsa non competitiva di 9,500 km. Gli atleti si raduneranno alle 07.00 per ottenere il pettorale ed il pacco gara, riceveranno poi il benvenuto dai sindaci dei due paesi ed inizieranno la gara alle ore 09.00. La Half Marathon, però, sarà solo la conclusione di una serie di eventi che si terranno nel Villaggio dello Sport, allestito per l’occasione nelle Antiche Terme di Stabia, dal 30 gennaio al 02 febbraio. Il programma sarà presentato nei dettagli domani 28 gennaio alle ore 11.00, presso il Comune di Castellammare e prevede diverse attività ludico/sportive con associazioni sportive del territorio, il congresso medico sull’Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere e la Giornata della Prevenzione: controlli preventivi gratuiti sulla salute dei cittadini presenti, come la misurazione della glicemia e l’elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno consigli su alimentazione, “porzione adeguata” e importanza della Dieta Mediterranea!