Spotify lancia una playlist per i nostri amici animali

Una playlist piuttosto rilassante, con musica tenue ma anche messaggi letti da attori famosi per alleviarne lo stress: Spotify lancia una playlist dedicata a quegli animali come cani e gatti che restano a casa da soli.

La compagnia, prima al mondo nel mercato della musica in streaming, consente di creare una playlist i nostri amici pelosi e non. Una volta selezionato l’animale, basta descriverne la personalità per ottenere una playlist con il suo nome, da usare per intrattenerlo quando siamo fuori casa.

Prima di lanciare la novità Spotify ha condotto un sondaggio su 5mila utenti italiani, spagnoli, britannici, statunitensi e australiani. Stando ai risultati, 8 persone su 10 sono convinte che ai loro animali piaccia la musica, e 7 su 10 hanno messo su canzoni proprio per i loro amici pelosi. La convinzione è che la musica li aiuti ad alleviare lo stress, li renda felici e gli faccia compagnia.

Il 69% dei proprietari canta per il proprio animale, e il 59% balla con lui. E ancora, quasi uno su cinque ha chiamato il proprio animale come un cantante o un gruppo.

l sito di riferimento per chi fosse interessato a questa novità è spotify.com/pets.