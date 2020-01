Sport: un week end dal sapore amaro.

Week end sportivo dal sapore amaro per diverse ragioni e differenti protagonisti che hanno come unico comune denominatore la sventura! Nella giornata di ieri un grave lutto ha colpito la Francia del calcio: Nathael Julan, giocatore del Guingamp è morto a soli 23 anni in un incidente stradale avvenuto in seguito all’allenamento con la squadra. Oggi, invece durante la partita di basket tra Mantova e Ferrara, il vice presidente di quest’ultimo, Marco Cocchi, ha accusato un malore che ha costretto i soccorritori all’utilizzo del defibrillatore; dopo una breve ripresa ed il ricovero immediato al “Carlo Poma” di Mantova, purtroppo è arrivata la triste notizia che Cocchi non ce l’ha fatta.