Spaghetti con friarielli e alici di Cetara: tra le ricette più cliccate del blog di Pignataro!

Una delle ricette più cliccate, e quindi più apprezzate, del blog di Luciano Pignataro è quella degli spaghetti con friarielli e alici di Cetara. Difatti, la pesca delle alici ha rappresentato per secoli la fonte di sostentamento principale per tanti abitanti di Cetara e ancora oggi se ne apprezza la bontà e la qualità. La tradizione è rimasta sempre la stessa: le alici sono conservate sotto sale, dopo essere lavorate appena pescate. Un prodotto unico, apprezzato in tutto il mondo, così come la colatura.

Ecco la ricetta:

Ingredienti per 2 persone

200 gr di spaghetti

2 mazzetti di friarielli (circa 800 grammi, da pulire)

1 spicchio di aglio

8 filetti di alici di Cetara conservate sott’olio

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale qb

Preparazione

Pulite i friarielli liberandoli delle foglie più dure e dei gambi più grossi. Fateli bollire per soli 5 minuti in acqua leggermente salata e poi scolateli sotto l’acqua fredda (meglio se ghiacciata: conserveranno il verde brillante più a lungo).

Fate rosolare nell’olio in una padella larga uno spicchio di aglio schiacciato, che una volta dorato toglierete.

Spadellatevi per qualche minuto i friarielli tagliuzzati grossolanamente, aggiungete le alici salate e lasciate insaporire per non più di due minuti.

Fate cuocere molto al dente gli spaghetti in acqua poco – o per niente – salata e versateli nella padella con il condimento. Girate per qualche secondo sul fuoco, spegnete e servite subito, magari aggiungendo un filetto di alice per decorare.