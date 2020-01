Sorrento. Il Wwf sul Presepe di Casarlano “Togliete quella testa di maiale, non rispetta la dignità animale”

Sorrento. Fa discutere il post di Claudio d’Esposito del WWF Terre del Tirreno sulla rappresentazione del Presepe vivente di Casarlano per le due teste di maiale vero esposte al suo interno …

PRESEPE VIVENTE DI CASARLANO A SORRENTO

IL WWF: “TOGLIETE QUELLA TESTA DI ANIMALE …

NON RISPETTA LE NORME IGIENICHE E LA DIGNITÀ ANIMALE”

E’ assolutamente di cattivo gusto quello che ci hanno segnalato numerosi cittadini e turisti dopo aver visitato, in questi giorni, il tradizionale presepe vivente messo in scena nella frazione di Casarlano a Sorrento.

Nella ricostruzione del borgo alla maniera del ‘700 napoletano sono state infatti messe in scena, tra le varie ambientazioni, le botteghe artigianali con i diversi mestieri dell’epoca. Tra queste vi è la bottega del macellaio dove campeggia, tra galline spennate e carni varie, la macabra testa di un maiale ormai in decomposizione avanzata.

L’esposizione di questa testa appare piuttosto raccapricciante e un fatto indignitoso per l’animale.

E se per tanti adulti, la cosa non appare rilevante, numerosi sono i bambini che si sono ammutoliti fissando la testa del maialino appesa. Una scena di certo diseducativa e di grosso disagio!!!

In un’epoca di “violenza virale” da fiction televisive, il povero animale con un limone in bocca richiama, piuttosto che alle atmosfere bucoliche di Betlemme e del bambino Gesù, alle scene di minaccia dei camorristi e ndranghetosi per terrorizzare le loro vittime.

Eppure si fa sempre più strada la necessità di una convivenza tra le genti e il rispetto delle diversità etniche, culturali, di genere, sessuali e speciste. L’interesse e la sensibilità nei confronti degli animali sono notevolmente aumentate. Vedere oggi animali scuoiati, con gli occhi vitrei, appesi nelle macellerie è uno spettacolo che a molti fa male e soprattutto ai più piccoli.

In un epoca in cui molte persone sono indirizzate sempre più verso una scelta di alimentazione vegetariana, sia per salute che per motivi etici, e in cui cresce sempre più la morale e il rispetto verso gli animali, si dovrebbe avere in adeguata considerazione tale nuova sensibilità, ancor più in una rappresentazione di un presepe che si richiama a valori di amore, pace e rispetto del Creato.

Infine l’esposizione all’esterno del maiale da alcune settimane, ormai in decomposizione, contrasta con le norme a tutela dell’igiene e della salute pubblica.

Per tali motivi il WWF, facendosi portavoce di tanti cittadini, ha chiesto di verificare se tale esposizione in pubblico rispetti le norme igienico-sanitarie e di rimuovere tale macabra “scenografia” dal presepe vivente di Casarlano a Sorrento!

Meta, 3 gennaio 2020

Una riflessione dopo il comunicato

trattandosi di una “artistica” rappresentazione si poteva anche fare una riproduzione realistica in materiali vari. Nei presepi napoletani, esposti nei musei e nelle chiese, statuette, animali e minuterie sono pregiamente riprodotti in terracotta, legno, resina, cera o quant’altro. Nessuno mette in discussione il valore artistico di un presepe. Ma qui si parla del rispetto di chi ha sensibilità nei confronti degli animali e di ragioni igienico sanitarie. Non è sufficiente realizzare un’evento aggregante di successo per giustificare sempre tutto e derogare, ogni volta e comunque, a norme e buon senso! Non è mia intenzione di fare alcuna polemica ma solo di protestare FERMAMENTE contro un’esposizione macabra che ha suscitato diverse proteste. I tempi cambiano e bisogna adeguarsi alla “nuova sensibilità” che cresce e che dà un barlume di speranza a questa nostra civiltà consumistica, troppo spesso violenta, cinica e banalmente razzista e specista!!! In quanto alle macellerie e beccherie in molte città i sindaci, responsabili della salute pubblica, stanno vietando con apposite ordinanze di esporre in vetrina animali morti. In quanto alle “cose diseducative a bizzeffe” … cominciamo ad individuarle una ad una … e a cercare di contrastarle passo dopo passo … perchè se ci attacchiamo alle “priorità” ci sarà sempre un fatto più grave di un altro… e allora… si finirebbe col tacere su tutto!!! Concludo nel sottolineare come questa doverosa civile critica, indirizzata a chi di competenza, e solo dopo evidenziata nel mio post pubblico, ha trovato NESSUNO spazio su tutti gli organi di stampa locale, a testimonianza che quando si parla di sagre, presepi, chiese, eventi e tradizioni … nessuno se la sente di “andare contro corrente”?