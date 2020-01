Sorrento, week end targato Ferrari

Per due giorni, il 4 e il 5 gennaio, piazza Lauro si colora di rosso con un evento ufficiale targato Ferrari, patrocinato dal Comune di Sorrento. Dalle ore 9 e trenta del mattino fino alle ore 20 si potrà ammirare uno show car della F2001, monoposto che conquistò il titolo di campione del mondo con alla guida Michael Schumacher. A movimentare l’evento ci saranno due competizioni. La prima, di pit stop, in cui sarà possibile creare la propria squadra, e sfidarsi su chi sarà più veloce ad effettuare il cambio gomme di una vettura di F1. Inoltre saranno disponibili due simulatori ufficiali Ferrari, per provare l’emozione di guidare una vera vettura di F1.

“È una grande occasione per il Club Ferrari Sorrento e per i cittadini – dichiara Gennaro Astarita, presidente del Club – Ce l’abbiamo messa tutta per portare un evento ufficiale Ferrari qui a Sorrento, quanto di più interattivo e divertente possibile. È per questo che ringrazio il sindaco Giuseppe Cuomo e l’amministrazione comunale. In particolare, l’assessore Rachele Palomba e il consigliere Emiliostefano Marzuillo, che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo sogno. Speriamo sia solo il primo di una lunga serie di eventi, aperti alla cittadinanza e dedicati ad appassionati e famiglie”.