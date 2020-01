Sorrento, Vallone dei Mulini sulla mancanza del parere idraulico il Movimento 5 Stelle con la consigliera regionale Maria Muscarà sollecita un intervento della Regione.

Continua l’interesse del M5s sull’ intrigata vicenda legata ai lavori in fase di realizzazione all’interno dello storico Vallone. Oltre a quella a livello locale di Rosario Lotito, decisa e concreta l’azione dei consiglieri Regionali che con Maria Muscarà dopo aver accertato la mancanza del vincolante parere idraulico sollecitano un intervento dei vertici regionali.

Sorrento – Oltre all’azione delle Associazioni ambientaliste WWF, VAS e degli attivisti del Movimento 5 Stelle capeggiati da Rosario Lotito, la vicenda del Vallone dei Mulini , nonostante l’anomalo disinteresse della stampa locale,si allarga sempre più valicando i confini territoriali. I metodi alquanto discutibili adottati dagli Uffici Comunali e dalle Autorità preposte locali ,nel controllare e permettere nel rispetto delle Leggi, i lavori di risanamento della vecchia struttura del Mulino, all’interno di uno dei più importanti siti storici ambientali del territorio sorrentino, oltre all’interesse della Magistratura , stanno sempre più coinvolgendo importanti Enti istituzionali. In particolar modo i Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali. Particolare attenzione, tuttavia è stata posta proprio dai Consiglieri Regionali del M5S, che con Maria Muscarà, tra l’altro segretaria della Commissione Terra dei Fuochi,Bonifiche ed Ecomafie,nonché neo Facilitatore nella nuova struttura organizzativa indicata da Luigi di Maio, ha sollecitato il Genio Civile di Napoli circa il Parere Idraulico che risulta vincolante per eseguire determinati lavori in aree di demanio idrico e morfologicamente fragili come la Zona Rossa del Vallone dei Mulini.

Dopo una richiesta inoltrata dalla dott.ssa Muscarà, sollecitata da Rosario Lotito, soltanto dopo cinque mesi il Genio civile di Napoli, rispondeva che non era stato rilasciato alcun Parere Idraulico e che nessuna richiesta era stata avanza in tal senso. Ora al di là dell’anomalo ed alquanto discutibile ritardo da parte del Genio Civile nel rispondere (comportamento tra l’altro già segnalato alle autorità competenti),la dott.ssa Muscarà continua la sua azione affinché determinate responsabilità siano chiarite. Infatti con una nota inviata alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, U.O.D.6 – Genio Civile. e p.c. al Presidente della Giunta Regionale dott. Vincenzo De Luca avente per oggetto: Lavori di restauro e risanamento del Mulino sito in località “Vallone dei Mulini” di Sorrento si evidenzia che “Considerato che a seguito di una mia richiesta di accesso agli atti e informazioni – Intervento di restauro e risanamento del mulino sito in località “Vallone dei Mulini” di Sorrento, Città metropolitana di Napoli, prot. n. 328 del 7 giugno 2019, la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, U.O.D.6 – Genio Civile, produceva risposta scritta con prot. n. 697760 del 19/11/2019, firmata dal Responsabile del procedimento dott. Giancarlo Saggese e del Dirigente dott. Italo Giulivo, con la quale comunicava che l’unità operativa dirigenziale non aveva rilasciato alcun parere idraulico concernente i lavori in oggetto, né tanto meno risultassero richieste in tal senso. A tal fine, Trattandosi di lavori eseguiti in zona P3R4 e ritenendo il parere idraulico mancante vincolante ai fini del rilascio dei permessi di esecuzione, così come previsto dal Regio Decreto 523/1904, la scrivente trasmette i succitati atti affinché siano poste in essere le conseguenti attività di competenza.”

Continua pertanto l’interesse del Movimento 5 stelle al Territorio sorrentino . Una azione attenta e costante, grazie soprattutto ai consiglieri comunali, agli attivisti ed in particolare a Rosario Lotito che con energia e vigore continua da anni a spendersi a livello istituzionale per tutelare i diritti dei cittadini sorrentini. – 24 gennaio 2020 – salvatorecaccaviello