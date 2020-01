A Sorrento un concerto di mandolini fantastico!

Sorrento – Ieri presso il Teatro Tasso grande concerto di mandolini. L’Accademia Internazionale di Mandolino e Chitarra, con il patrocinio del Comune di Sorrento, ha presentato ad un uditorio attento e appassionato, un repertorio mandolinistico classico e contemporaneo. Il Maestro Carlo Aonzo, savonese, considerato da colleghi e critici musicali il Paganini del mandolino, è stato il vero mattatore della serata dirigendo con stile e savoir-faire un’orchestra che annoverava tra le sue fila musicisti del calibro di Michele De Martino, Carla Senese, Vito Nicola Paradiso, Roberto Mangaritella. Carlo Aonzo ha salutato il nuovo anno con il Valzer Sul bel Danubio Blu, titolo originale, An der schönen blauen Donau, opera 314 di Johann Strauss. A seguire il concerto in Sol Maggiore, per due mandolini, e orchestra RV 558 di Antonio Vivaldi; mandolini solisti Gianluigi Di Lauro e Rebecca Della Ragione vincitrice del concorso internazionale premio Pettine per strumenti a pizzico. L’orchestra di mandolini e chitarre ha poi eseguito la “Sinfonia Romantica” di Giuseppe Anelli e presentato uno splendido “Travel in America”, trittico per chitarra e orchestra di Vito Nicola Paradiso (America in the Sky), docente di chitarra e autore del metodo “La chitarra volante”, con chitarra solista Roberto Mangaritella. A conclusione il bis con “Fantasia Napoletana” di Franco Russo, scomparso nel 2001, insegnante genovese di composizione di Carlo Aonzo. È stata una grande serata sia di didattica musicale che di spettacolo, menzioni particolari meritano sia il maestro Michele De Martino, docente del Conservatorio Martucci di Salerno che recentemente ha fondato una nuova orchestra a pizzico, sempre pronto a proporre concerti di mandolino nella Terra delle Sirene, che il collega Roberto Margaritella, con il suo vivaio di giovani chitarristi piemontesi.

di Luigi De Rosa