Sorrento. Trianon , continua con successo la tradizione della pizza napoletana nella Città del Tasso . La abbiamo visitata ieri sabato 4 gennaio 2020 , la sala affollatissima, quindi nei giorni di festa conviene prenotare per trovare posto, ma accoglienza cortese e con la pizza di scuola napoletana che ha reso famoso il Trianon in Campania e nel mondo .

La dinastia che fa capo alla celebrata pizzeria “Trianon Ciro Leone 1923”, inizia con i coniugi Leone. Ciro Leone e sua moglie Giorgina De Somma, giovanissimi, fondano il locale di via Pietro Colletta a ridosso del quartiere Forcella che gli ha dato i natali dandogli il nome del teatro nel quale si esibivano i migliori artisti dell’epoca. Era il 1923. Dei loro sei figli, solo Pasquale e Giuseppe continuarono il mestiere del padre e insieme si dedicarono all’arte portando in alto il marchio di famiglia. Con la scomparsa dei fratelli Leone, lo storico Trianon resta definitivamente in capo alle figlie di Pasquale. Ancora oggi sono due di loro, Donatella e Giorgia Leone, con i loro mariti Angelo Greco e Giuseppe Furfaro a garantire che la tradizione avviata dal nonno e portata in alto dal padre Giuseppe vada avanti e che Trianon resti per la sua clientela affezionata un luogo caro e un riferimento di costante qualità.

Sorrento è la terza sede ufficiale dello storico marchio della Pizzeria Trianon da Ciro.

Inaugurata il 20 aprile del 2017, la pizzeria campana si trova in piazza Angelina Lauro 10, a pochi metri dalla centralissima piazza Torquato Tasso.

Già dai primi giorni della sua attività è diventata la pizzeria must non solo per tutti i cittadini di Sorrento ma anche e soprattutto per i tanti turisti che non vogliono perdere l’occasione di assaggiare la pizza fritta e tutte le altre specialità della storica pizzeria.

La buona novità è che è possibile anche degustare la pizza per celiaci.

Sede di Napoli | Via Pietro Colletta, 44

+39 081 5539426 – trianonnapoli@gmail.com

Sede di Salerno | Piazza Gioia Flavio, 22

+39 089 252530 – trianonsalerno1@gmail.com

Sede di Sorrento | Piazza Angelina Lauro, 10

+39 081 8773190 – trianonnapoli@gmail.com