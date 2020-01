Sorrento. Tragedia in ospedale Andrea Guarracino, di 71 anni, non ce l’ha fatta. Una notte tragica questa al nosocomio della Penisola sorrentina per un’emergenza. Purtroppo abbiamo saputo che non ce l’ha fatta l’uomo ricoverato ieri in urgenza. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia.