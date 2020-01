Sorrento. Sabato 18 il trigesimo per ricordare la signora Carmela Milano, mamma di Gigione Maresca

Sabato 18 gennaio alle ore 18:00 si terrà il ricordo della signora Carmela Milano con la Messa di trigesimo nella Cattedrale di Sorrento, ad un mese dalla sua scomparsa.

Il ricordo di una grande donna come Carmela è doveroso ed i suoi figli lo fanno con tanto affetto anche tramite una lettera: “La purezza dell’amore è nostra madre… noi ti amiamo per le piccole e grandi cose che ci hai donato. Per la gioia della vita piena di emozioni che ci hai offerto con profonda tenerezza. Come potremo dimenticare la tua infinita dolcezza? Il tuo ricordo resterà per sempre scolpito nei nostri cuori. La purezza dell’amore è nostra madre.”

La redazione si unisce con grande affetto al ricordo di Carmela, ed esprime tutta la sua vicinanza al caro Gigione Maresca, uno dei pilastri fondamentali di Positanonews.