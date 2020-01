Sorrento. Pronto il servizio di Rai 3 in Piazza Tasso: domani la ZTL straordinaria

Domani, sabato 4 gennaio, le telecamere di Buongiorno Regione faranno tappa a Sorrento in Piazza Tasso addobbata a festa e con lo splendido albero fulcro di attrazione per molti turisti in queste festività.

Buongiorno Regione andrà in onda domani mattina su Rai 3 per un servizio in diretta. Durante tutta la durata delle riprese, è stata emanata un’ordinanza che sancisce una ZTL straordinaria nel centro cittadino in Piazza Tasso e zone limitrofe, con gli stessi regolamenti delle classiche ZTL sorrentine. Il provvedimento vigerà dalle ore 9 e le ore 11 circa.