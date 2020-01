Sorrento, processo Marco Fiorentino: rinviata al 21 gennaio la Sentenza d’Appello -ESCLUSIVA

Sorrento. Non si saprà fino a martedì 21 gennaio l’esito del processo che vede protagonista Marco Fiorentino. La sentenza d’appello, infatti, è stata rinviata fino a quel giorno.

Questo slittamento potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’ex leader d’opposizione in vista delle prossime elezioni? Non lo sappiamo, anche se si tratta soltanto di poche settimane in più di attesa.

Ricordiamo che la vicenda ruota attorno al debito di 108 mila euro che è maturato dopo la tragedia del primo maggio 2007, quando il cestello della gru della ditta che stava montando le luminarie all’esterno della basilica di Sant’Antonino travolse e uccise l’86enne Claudia Fattorusso Morelli e la 50enne nuora Teresa Reale. Per quei fatti Fiorentino, all’epoca primo cittadino, è stato definitivamente condannato per omicidio colposo in concorso.

I giudici hanno anche inflitto il pagamento di una provvisionale di 668mila euro, anticipata dal Comune. Fiorentino è stato condannato a versare 108mila euro, cioè un sesto della provvisionale, di rimborso. Lui ha fatto ricorso.

Da quel ricorso è partita poi la vicenda legata alla sua presunta incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Il consiglio comunale, dopo il parere del Ministero, gli contestò quell’incompatibilità. Una mossa contro la quale Fiorentino agì legalmente, fino a quando si arrivò alla decisione del Tribunale di Torre Annunziata che rigettò il ricorso contro la delibera che ne aveva dichiarato la decadenza per incompatibilità dalla carica di Consigliere comunale.