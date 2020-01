Due giornate dedicata alla presentazione dell’Istituto Comprensivo “Sorrento”, ieri pomeriggio il primo appuntamento con i genitori degli alunni, in questi giorni impegnati nell’iscrizione alla secondaria di primo grado; tante le iniziative proposte dal team docenti e dalla dirigente dott.ssa Daniela Denaro. Fiore all’occhiello i laboratori linguistici di tedesco e inglese, l’attività degli scacchi, i laboratori artistici e scientifici, inoltre ad allietare la visita dei genitori il coro guidato dal prof.Luigi Somma e Maria Buonocore e la tarantella del Sorrento Folk.

Positanonews ha intervistato alunni e docenti all’Open Day. In occasione di questi giorni di apertura al pubblico, le classi hanno allestito una mostra con alcuni scatti dei valloni in Penisola Sorrentina e gli alunni si sono trasformati in piccole guide per illustrare, tra l’altro con grande professionalità, il significato delle immagini.

“Noi siamo una scuola che fa sperimentazione e ricerca, da questo nascono le aule laboratorio, il potenziamento linguistico necessario per creare i futuri cittadini del mondo.” Queste alcune delle parole del dirigente Daniela Denaro durante la presentazione dell’istituto. Oggi dalle 10 alle 12.30 la scuola sarà aperta ancora al territorio e quanti vogliano conoscere questa realtà.