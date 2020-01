Sorrento. “Plastic Free”, il progetto del Comune e di Gori arriva nelle scuole

Ambiente. Sorrento: plastic free, il progetto di Comune e Gori arriva nelle scuole

Le buone prassi arrivano a scuola attraverso una simpatica borraccina. È stato presentato questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, alla presenza del presidente di Gori, Michele Di Natale, del sindaco, Giuseppe Cuomo e degli assessori all’Ambiente, Rachele Palomba, e al Verde pubblico e Ecologia, Mariano Gargiulo, il progetto “Plastic Free” strutturato dall’Azienda per le scuole del territorio, al fine di educare le nuove generazioni alla cultura del plastic free e al rispetto dell’ambiente. Nell’ambito di tale attività, avviata con successo da Gori in tanti comuni, ha preso il via davanti ad una delegazione di studenti provenienti dai due istituti comprensivi del territorio e dalle due scuole parificate, la distribuzione delle borraccine da 400 ml che sostituiranno le bottiglie in Pet. Saranno circa duemila, infatti, i gadget ecosostenibili destinati ai giovani studenti di Sorrento: un’importante iniziativa che si è sviluppata grazie alla proficua sinergia tra amministrazione comunale e Gori, ma soprattutto un’azione concreta per limitare l’utilizzo della plastica monouso.

Tra le attività che saranno messe in campo, anche la nascita di una piattaforma digitale di educazione ambientale e l’organizzazione di visite guidate presso le fonti e gli impianti di depurazione.

“Siamo impegnati nella difesa dell’ambiente dall’eccessivo utilizzo di plastica che si produce e si riversa in mare – ha spiegato il presidente Di Natale – Gori sta cercando di sottolinearla con questa iniziativa plastic free dedicata a portare queste bottigliette nei Comuni serviti da Gori come simbolo della possibilità di non utilizzare la plastica per bere. I Comuni della penisola sorrentina sono maggiormente interessarti per la presenza della bandiera blu. Sono certo che queste azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini porteranno risultati positivi.

Per il sindaco Cuomo “La difesa e la tutela del mare è stato uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale. Difesa che avviene attraverso una serie di attività di promozione e sensibilizzazione per un minore utilizzo della plastica e per favorire anche un risparmio idrico. L’attività che oggi presentiamo insieme alla Gori è in continuità con le azioni messe in campo dopo l’ordinanza plastic free. Le borracce possono essere un modo per risparmiare acqua e per non ricorrere alla plastica monouso che i ragazzi utilizzano nelle scuole”.

Nel suo intervento, l’assessore Palomba ha infine ricordato: “Noi siamo Bandiera Blu ormai da due anni, questo è il terzo anno di lavoro. Nell’ottica del plastic free abbiamo sempre organizzato, insieme all’assessore Gargiulo, eventi di sensibilizzazione nei confronti delle giovani generazioni che io considero portatori sani di diritti ambientali. E’ un piccolo passo per risolvere un tema importante e più grande di noi, possiamo affrontarlo con tanti piccoli gesti. Sono particolarmente fiera di questa collaborazione con Gori, questo momento della consegna della borraccia è molto sentito dai bambini che in questo modo sanno di poter fare qualcosa di utile”.