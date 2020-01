Sorrento. Piazza Tasso d’inverno con i bar i chiusi il deserto dei tartari. A Piano più movimento fra bar e ristoranti. Cronaca di un venerdì sera in Penisola sorrentina, Piazza Tasso , una delle piazze turistiche più importanti della provincia di Napoli e della Campania, anzi del sud Italia, con i bar chiusi. A Piano di Sorrento invece si trovano tanti bar aperti e rinnovati, dal Delle Rose, al Due Pini, al Caffè Cafiero, al Marianiello, bar Scala. I ristoranti che offrono servizi diversificati, segnaliamo Le Tre Arcate che oltre ad avere una buona pizza all’ingresso, si trova una saletta superiore con piatti di qualità, per esempio, poi se ci si allunga a Meta abbiamo Annarè sulla strada per la gustosa e unica cucina tradizionale e La Conca storico punto di riferimento dei gourmet in spiaggia, il venerdì c’è la serata al Covent Garden con Roberto Porzio e Sasha . Insomma a Piano , e in parte nei dintorni, c’è più vitalità della Città del Tasso. Ma Sorrento dovrebbe avere più vita d’inverno, per noi è e rimane la capitale del Sud Italia per il turismo e dovrebbe essere più vitale