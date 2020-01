Sorrento. Piazza Lauro chiusa per lavori, la proposta di Eduardo Fiorentino: “Niente tasse comunali per i commercianti della piazza”

Sorrento. Domani, lunedì 27 gennaio, inizieranno i nuovi lavori in Piazza Lauro finalizzati all’eliminazione delle problematiche relative alla pavimentazione in cubetti di pietra lavica. E questo a circa un anno dal rifacimento della piazza che ne comportò la chiusura per lungo tempo, con tutti i conseguenti disagi. Ed ora siamo punto e daccapo. Da domani e fino al 12 febbraio, data prevista per la fine dei lavori (giusto in tempo per la festa patronale del 14 febbraio) l’intera piazza Angelina Lauro sarà interdetta al traffico veicolare, mentre sarà garantito il transito pedonale con la creazione di un apposito percorso.

La situazione ovviamente genera malcontento tra i cittadini e disagi anche per i tanti commercianti della piazza. Ed al tal proposito arriva una proposta forte e provocatoria da Eduardo Fiorentino, vicepresidente del Forum dei Giovani di Sorrento, il quale chiede vengano tagliate le tasse comunali ai commercianti della piazza. Ecco quello che scrive in un post sul suo profilo Facebook: “Aspè, aspè, questa sarebbe da comiche se non ci fossero di mezzo investimenti e famiglie. Dapprima chiudono la piazza per lavori interminabili. Talmente interminabili che si protraggono ben oltre il termine inizialmente previsto. Poi, riaprono FINALMENTE la piazza. E adesso? LA RICHIUDONO. Perché? Perché hanno commesso errori. Chi avrebbe dovuto vigilare sul corretto andamento dei lavori? Troppo semplice scaricare le colpe solo sulla ditta edile. Adesso non solo bisogna rifare con urgenza i lavori riparatori, ma bisogna anche verificare se è possibile tagliare subito qualche tassa comunale ai commercianti della zona. Il commercio è un comparto che tra caro-affitti, concorrenza sleale e crisi generale, è già tramortito. Non diamogli la mazzata definitiva: ai commercianti di piazza Lauro, per un anno, TAGLIAMO LE TASSE COMUNALI”.