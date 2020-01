Sorrento. Paolo Esposito “No alle navi da crociera? D’accordo, ma pensassero a non mettere camere a 30 euro” . Associazioni extralberghiere e albergatori della penisola sorrentina, costiera amalfitana e isola di Capri, si sono rivolte alle istituzioni locali, Federalberghi e movimento “Grande Onda” con una richiesta specifica: una regolamentazione del numero di navi da crociera che arrivano al porto di Sorrento. “Oltre a quella per il settore extralberghiero serve un’altra regolamentazione, che è indispensabile per non colpire mortalmente l’economia della nostra penisola sorrentina.” ha detto il presidente dell’Associazione Atex Sergio Fedele “La regolamentazione del traffico croceristico è necessaria. I numeri sono stati allarmanti. Nel 2019 la rada del porto di Sorrento ha ospitato ben 129 navi, 30 navi in più rispetto al 2018. E i programmi per il 2020 ipotizzano il superamento di 100mila turisti che sbarcheranno a Sorrento. Numeri insostenibili per il nostro territorio. Numeri che rompono l’equilibrio ricettivo e lasciano pochissimo all’economia dell’indotto. Numeri che rendono gravissima la situazione dell’inquinamento e dell’aria che si respira a causa degli scarichi dei fumi delle navi”. La proposta dell’associazione è, quindi, quella di limitare ad un massimo di 60 navi da crociera gli approdi annuali. Motivo per cui si sono rivolti al ministro Dario Franceschini, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessore regionale al turismo Corrado Matera ed ai sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina. “Non credo che il problema di Sorrento siano le navi crociera, se inquinano vanno controllate, se sono troppe dovrebbero essere gli enti competenti della Regione Campania da Napoli, della Capitaneria di Porto e le istituzioni a valutare, riduciamole pure , ma è questo il problema di Sorrento per la qualità del turismo? Si pensasse anche a qualificare l’offerta turistica, come si fanno a mettere camere a 30 euro? “