Sorrento. Nuova caserma per i carabinieri, il progetto da 5 milioni prende l’avvio

E’ il nuovo obiettivo del Comune di Sorrento: offrire una caserma nuova, moderna ed accogliente ai carabinieri, all’altezza finalmente della situazione. Il progetto ha, infatti, subito una forte accelerata durante il corso delle festività natalizie, su input della giunta guidata dal sindaco, Giuseppe Cuomo. Si ipotizza una spesa di oltre cinque milioni di euro per una caserma che verrebbe costruita in una zona specifica, già individuata dall’amministrazione comunale: la fascia di rispetto del cimitero comunale di via San Renato risulterebbe perfetta per vari motivi. Si tratta di un luogo centrale e facilmente raggiungibile anche da Sant’Agnello; in più, l’esistenza di un fondo di grandi dimensioni permetterebbe la costruzione di un parcheggio.