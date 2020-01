Il Sorrento non va oltre il pareggio a Francavilla. Pareggiano anche Bitonto e Foggia

Il Sorrento pareggia 0-0 al “Fittipaldi” di Francavilla e si arresta a 4 la serie di 4 vittorie consecutive. Pareggiano anche Bitonto e Foggia, anche loro in trasferta, rispettivamente contro Gladiator e Agropoli. Dunque le distanze restano immutate e, se da una parte c’è il rammarico che con una vittoria i rossoneri avrebbero ridotto le distanze, dall’altra parte si può dire che nonostante la mancata vittoria non si sono persi punti dalle dirette avversarie. È un po’ come si vede il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto.

La partita non è stata spettacolare e il risultato rispecchia quanto si è visto. La squadra di Maiuri è senza alcun dubbio tra le migliori del girone, attraversa un ottimo momento e staziona al terzo posto in classifica. I lucani invece finora hanno vissuto un’annata complicata, sono a digiuno di vittorie da fine Novembre e il penultimo posto in graduatoria non permette calcoli. Gara nella quale i rossoneri non sfondano, i lucani tengono bene il campo con grande organizzazione e diligenza e portano a casa un punto importante in ottica salvezza.

Nel prossimo turno il Sorrento ospita il Gravina, sfida assoluta da vincere per continuare a sognare in grande.