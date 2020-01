Sorrento – Massa: pronta la messa in sicurezza dopo il maltempo. Interventi anche al conservatorio e Via Capo entro 40 giorni

Penisola Sorrentina. Pronti nuovi interventi a Sorrento e da Vico Equense a Massa, dove a causa del maltempo di fine 2019 sono stati registrati numerosi danni soprattutto nelle zone balneari.

Purtroppo i danni alle località balneari non escludono i disastri registrati sulla terraferma, dove si contano numerosi alberi sradicati e rami crollati.

Oltretutto, è stata anche ordinata la messa in sicurezza del tetto del conservatorio di Santa Maria delle Grazie del centro storico e del muro della provinciale Sorrento-Massa Lubrense che costeggia via Capo, un tratto della provinciale che raggiunge il centro di Massa Lubrense. Un fronte di diversi metri caduto lungo la carreggiata a causa delle forti piogge che hanno messo a rischio anche la tenuta di un imponente albero di eucalipto che sorge proprio alle spalle della muratura in pietra. Una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità di automobilisti, centauri e pedoni rilevata dai funzionari dell’ufficio tecnico del comune di Sorrento che hanno eseguito un sopralluogo e predisposto con il comando della polizia municipale il transito a senso unico alternato lungo la strada in prossimità del dissesto.

Per questo a Giulio Gomez D’Ayala – curatore dell’eredità della duchessa Elena Maresca Donnorso di Serracapriola, dalla cui proprietà si è verificato il crollo – il sindaco Giuseppe Cuomo ha ordinato di «provvedere ad horas alla messa in sicurezza della muratura mediante l’esecuzione di tutte le opere individuate utili e necessarie» e di procedere anche «alla verifica delle condizioni di stabilità dell’essenza arborea di alto fusto da eseguirsi con opportuna perizia a firma di tecnico competente, da depositarsi entro 5 giorni dalla data di notifica».

Gli interventi dovranno essere finiti entro 40 giorni. Stesso termine perentorio per la sistemazione del tetto del convento di Santa Maria delle Grazie del centro di Sorrento. Anche in questo caso è stato il vento a portare via alcune tegole complice quello che l’ufficio tecnico comunale ha definito «carente stato manutentivo dell’intero manto a copertura dell’edificio». Da ciò i rischi per i passanti e la necessità di intervenire in tempi rapidi. L’ordinanza per la messa in sicurezza, quindi, è stata indirizzata a Laura Caputo, legale rappresentante del monastero delle suore domenicane di Sorrento.