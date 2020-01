Sorrento / Massa. La vittoria più bella di inizio 2020, la prima gara di nuoto di Sveva Schiazzano . La nostra “guerriera” come la chiama Angela Aiello ha vinto la sua battaglia, con il ritorno alle gare e un ritorno con una vittoria. Sveva , originaria di Massa Lubrense, ne ha di grinta da vendere, e ora sta dimostrando di essere una vera campionessa nella vita oltre che nello sport. La abbiamo trovata al Camping dei Pini , nella piscina dei Nuotatori del Golfo , allenata da Marco , è stata una gioia che ci ha illuminato gli occhi e riscaldato il cuore . Questa vittoria è la più bella del mondo per noi di Positanonews il video è spettacolare, vedete come chiude la corsa