Sorrento. Maria Teresa Iannone festeggia i suoi primi 50 anni

E’ da poco passato il compleanno di Maria Teresa Iannone. La donna ha festeggiato il compimento di questi primi cinquant’anni con una bellissima festa al Maravì, a Sorrento, in grande gioia ed allegria, con amici e parenti. La stessa Maria Teresa, con un post su Facebook, ha riconosciuto gli innumerevoli auguri che le sono stati rivolti, ringraziando le persone che hanno avuto un pensiero per lei. A questi auguri aggiungiamo anche quelli della redazione di Positanonews, che le augura di essere sempre felice come lo è stata durante questo giorno.