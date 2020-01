Sorrento. Lello Pane ancora a caccia di VIP: dopo “Er Mutanda” la foto con la modella californiana

Sorrento. Lello Pane ancora a caccia di VIP. Dopo l’incontro con Antonio Zequila “Er Mutanda” dell’Isola dei famosi sul Corso Italia, Lello ha incontrato la modella californiana Tyler:

“Il Soldato Ryan non smette mai di stupirci❤ stasera è riuscito nell’impresa di fotografarsi con la bellissima modella Californiana Tyler di Los Angeles❤ oramai l’Alfiere di S.Antonino vuole arrivare fino in fondo e con l’aiuto di S.Antonino non teme rivali!!! Come dice un amico aro’ s’ mettn’👊!!! Queste donne Straordinarie ed Altissime metteranno tutti i cattivi al tappeto!!! Volevo avvisare il popolo sovrano della penisola sorrentina che il mitico Direttore del giornale Agorà Francesco Di Maio mi ha fatto una bellissima intervista e l’articolo sarà in edicola sabato prossimo quindi mi aspetto un milione di copie vendute a presto per ulteriori informazioni di Lello Pane il monello per antonomasia kiss amen 💕💕💕 amplius lava me 💙”