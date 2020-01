Sorrento. L’Avvocato Alfano augura un buon anno nella speranza che si risolvano i problemi del Sud

L’Avvocato Luigi Alfano è stato intervistato da Gigione Maresca per Positanonews e ci ha illustrato le problematiche fondamentali che, si spera, verranno risolte nel corso dell’anno nuovo.

L’avvocato augura a tutti un anno all’insegna della salute, felicità e serenità, nella speranza di risolvere i problemi insoluti che purtroppo da sempre attanagliano il Sud Italia ed il nostro territorio, dando un risveglio alla creatività italiana.

L’augurio per questo 2020 è di bandire la stupidità, l’impulsività e la distruttività, evolvendoci dall’homo “stupidus” all’homo sapiens.

L’avvocato Alfano, ricordiamo, è il più giovane avvocato d’Italia cassazionista, primo avvocato in Italia ad aver fondato lo sportello antistalking per gli uomini e per le donne. Avvocato penalista e civilista Pronto soccorso giudiziario H24 in Italia e all’Estero.

Grazie a Gigione Maresca