Sorrento, lavori pavimentazione: Piazza Lauro chiusa ancora una volta. Ecco le info

Nuovi lavori in piazza Lauro. Il Comune di Sorrento ha fatto sapere poco fa che cominceranno il prossimo lunedì (27 gennaio) dei lavori per l’eliminazione delle problematiche relative alla pavimentazione in cubetti di pietra lavica.

Una situazione che noi di Positanonews avevamo più volte segnalato, a poco più di un anno dalla fine dei lavori. Come si legge, si è itenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti in merito.

Quindi, da lunedì 27 gennaio fino al termine dei lavori, che è previsto per il giorno 12 febbraio, è stata interdetta al traffico veicolare l’intera piazza Angelina Lauro. La ditta esecutrice dei lavori ha già posto un cartello per informare i cittadini. Alla ditta è fatto obbligo di garantire il transito pedonale e la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale alternativo.