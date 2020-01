Sorrento. La smentita del sindaco Cuomo della presenza dei Cinesi con il Coronavirus: “Nessun allarme”

Sorrento ( Napoli ) . La smentita del sindaco Cuomo della presenza dei Cinesi con il Coronavirus : “Nessun allarme” . La notizia riportata dalle principali agezie stampa d’ Italia, ripresa dall’ADNKRONOS , sulla base delle dichiarazioni della stessa ASL riportate da Ciociaria Oggi , non viene confermata nel capoluogo del turismo della Campania . “Il bus con i 18 turisti cinesi, poi sottoposti a sorveglianza sanitaria perché entrati in contatto con la coppia risultata contagiata dal Coronavirus, non è mai stato a Sorrento”. Le rassicurazioni arrivano direttamente dal sindaco Giuseppe Cuomo che da questa mattina, quando è scattato l’allarme, si è messo in contatto con Prefettura e Questura per verificare gli spostamenti della comitiva e capire se l’emergenza riguardava anche la città della Costiera ed eventualmente quali misure adottare.

“Gli organi di polizia – spiegano dal Comune – hanno escluso che il gruppo abbia raggiunto la nostra città, quindi non c’è nessun allarme”. A provocare apprensione le parole del direttore dell’Asl di Cassino, Nicola Lorusso, località dove i turisti cinesi avrebbero dovuto soggiornare prima di essere poi dirottati verso l’ospedale Spallanzani di Roma. Dichiarazioni ora smentite dai vertici dell’amministrazione di Sorrento dopo le verifiche.

Dello stesso parere Costanzo Iaccarino, responsabile della Federalberghi: “dubito che si siano fermati in qualche hotel, oltretutto la maggioranza degli alberghi è chiusa per i rituali lavori di inizio anno”.

La smentita è stata ripresa dall’ADNKRONOS dando fine a una ridda di voci, ma continua la psicosi