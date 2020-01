Sorrento. Abbiamo seguito l’ Open Day e presso l’Istituto comprensivo statale “Sorrento” la mostra “I Valloni della Penisola Sorrentina”. I ragazzi sono stati bravissimi . Positanonews ha intervistato alunni, docenti e dirigente all’Open Day. In occasione di questi giorni di apertura al pubblico, le classi hanno allestito una mostra con alcuni scatti dei valloni in Penisola Sorrentina e gli alunni si sono trasformati in piccole guide per illustrare, tra l’altro con grande professionalità, il significato delle immagini.

Si tratta della settima tappa del reportage fotografico inserito nell’ambito del progetto didattico dell’associazione Aria Nuova Piano di Sorrento presieduta da Michele Guglielmo.

Frutto del sopralluogo nelle falesie tufacee effettuato da Vincenzo Ruggiero e Luigi De Pasquale, la mostra, partita da Villa Fondi in concomitanza con il Convegno dedicato ai Valloni, ha coinvolto due plessi della scuola media statale “Carlo Amalfi”, il liceo classico linguistico e delle scienze umane “Publio Virgilio Marone” e l’istituto superiore polispecialistico “San Paolo”, oltre ad essere inserita nel percorso della manifestazione “Meta Portoni Aperti”.

Ora è toccata invece agli alunni dell’Istituto comprensivo statale “Sorrento” a scoprire da vicino le caratteristiche, le risorse e le problematiche ambientali correlate ai canyon della penisola.

“Abbiamo aderito al progetto già dallo scorso anno – afferma la dirigente scolastica Daniela Denaro – ed accogliamo la mostra con entusiasmo perché consentirà a tutti gli alunni di conoscere meglio questa realtà unica del nostro territorio rappresentata dai valloni, sensibilizzandoli alle problematiche ambientali. Inoltre con la mostra la scuola si apre a tutta la cittadinanza e non solo ai genitori dei nostri alunni e i nostri ragazzi faranno da piccole guide trasformando le conoscenze acquisite in competenze”.

Il progetto pensato per le scuole, firmato da Aria Nuova e coordinato dalla socia Antonella Ambrosio, si propone di acquisire la conoscenza e la coscienza della valorizzazione e della fruizione sostenibile dei Valloni formulata dagli studenti stessi, attraverso percorsi differenziati e graduati, perseguendo gli indirizzi ministeriali.

All’interno del progetto didattico si può leggere che gli obiettivi principali sono: scoprire radici ed identità per rafforzare il legame con la propria terra, il senso di appartenenza, l’amore per le bellezze naturali e paesaggistiche, la loro cultura, le opere d’arte; bisogna prendere coscienza del territorio, dell’ambiente naturale e dei suoi elementi e allo stesso tempo incoraggiare il talento di ciascun partecipante con proposte educative basate sia sul lavoro di gruppo, sia sull’esperienza personale attraverso l’esplorazione guidata dell’ambiente, della storia, dell’arte e delle tradizioni che caratterizzano il nostro territorio.

È importante stimolare le potenzialità di ciascun allievo per svilupparne lo spirito critico e di osservazione, l’interesse esplorativo e creativo, e far emergere il senso del gruppo, per essere disponibile al rapporto e alla collaborazione con gli altri.