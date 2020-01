La sveglia dell’Epifania al ritmo della fanfara dei bersaglieri. La festa dei« fanti piumati» è organizzata dalla locale sezione «Quintino Gugliucci» dell’Associazione nazionale dei «fanti piumati», assume quest’anno un significato particolare nel ricordo del presidente della sezione, Nicola Buonocunto, scomparso nel mese di febbraio dello scorso anno.

La partenza questa mattina da piazza Angelina Lauro per il via alla sfilata della fanfara della Brigata Garibaldi di Caserta. Il corteo si è diretto, dunque, verso piazza Tasso, piazza Sant’Antonino e piazza della Vittoria per la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Poi la cerimonia al Circolo dei Forestieri.

Interverranno, con il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, ufficiali e bersaglieri di ieri e di oggi. La giornata sorrentina della fanfara della Brigata Garibaldi, con il capo di Stato maggiore, colonnello Nicola Serio, si concluderà con un concerto in piazza Tasso a mezzogiorno.

A Piano di Sorrento, invece, la città si è risvegliata con gli sbandieratori che hanno attraversato il Corso Italia fino ad esibirsi in Piazza Cota. Una consuetudine intramontabile a Piano, dove i presenti hanno potuto assistere a prestazioni di alto livello, con il ritmo della banda musicale.

Video Sara Ciocio