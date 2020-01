Sorrento, interventi al costone roccioso: interdetto percorso pedonale per Spiaggia San Francesco

Sono cominciati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso nei pressi della spiaggia di San Francesco a Sorrento. E’ intervenuta, infatti, la città Metropolitana e sono così partiti gli interventi di manutenzione e bonifica del tratto di costone tufaceo aggettante sul tratto di costa sopracitato.

Come si legge dall’ordinanza, si tratta del tratto di costone tufaceo, ovvero la p.lla 9, prospiciente la sottostante p.lla 688 (ex p.lla 1) del Foglio 11 in quanto fortemente interessato dalla crescita di una diffusa vegetazione spontanea in parete che potrebbe determinare, con il suo sviluppo radicale, l’integrità stessa della roccia tufacea affiorante; e del tratto di costone tufaceo prospiciente la p.lla 15 del Foglio 11 anch’esso interessato dalla crescita di una diffusa vegetazione spontanea che determinerebbe l’integrità della sottostante roccia tufacea con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità atteso che al piede del costone insiste il percorso pedonale che da Piazza Marinai d’Italia consente di giungere fino al Ninfeo sottostante l’Hotel Syrene (Fg. 11 p.lla 5).

L’ordinanza è rivolta ai proprietari dei lidi: è ordinati, infatti, di non praticare e non far praticare il tratto di percorso pedonale in parola per una fascia di m 10,00 compreso tra le p.lle 15, 9 e 688 del Foglio 1 di Sorrento in Marina Piccola località Spiaggia S. Francesco che sarà interessato per giorni 40 a partite da oggi, 7 gennaio, dagli interventi manutentivi e di bonifica del costone tufaceo.

L’inosservanza dell’ordinanza comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 677 del Codice Penale, ed i lavori saranno eseguiti d’ufficio in danno ed a spese dell’interessato con rivalsa delle spese sostenute a mente delle specifiche disposizioni in materia.