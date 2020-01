Sorrento infinito, vince in rimonta a Fasano. Secondo posto momentaneo

Il Sorrento vince 1-2 a Fasano e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica. Tre punti importantissimi per i rossoneri su un campo difficile, nonostante una rosa decimata da infortuni e influenza.

La partita si mette in salita per i campani. Il Fasano al 15′ passa in vantaggio con Titarelli. Il Sorrento non ci sta e prova a reagire: al 25′ Vitale spreca tutto sotto misura scivolando al momento della conclusione.

Il gol del pari arriva alla mezz’ora con La Monica, bravo a finalizzare di destro l’assist perfetto di Bonanno. Si chiude 1-1 un primo tempo molto equilibrato.

Nella ripresa il Sorrento completa la rimonta al 61′ con Bonanno, che insacca di testa su cross dalla destra di Cacace. Esultanza “alla Totti” per l’attaccante siciliano che dedica la rete al neonato figlio Giovanni.

La formazione di Maiuri mantiene il vantaggio con le unghie e con i denti. Al 78′ punizione velenosa di Corvino e grande intervento di Semertzidis che evita il pareggio. Nei minuti finali i pugliesi producono il massimo sforzo e colpiscono anche una traversa.

Finisce 1-2 al “Curlo” di Fasano. Il Sorrento vola a 43 punti ed è momentaneamente secondo in classifica, a -1 dal Bitonto. La capolista sarà di scena domani ad Agropoli, ultimo in classifica, dove le “grandi” del torneo hanno steccato (il Sorrento perse alla prima giornata e il Foggia non andò oltre il pareggio).

Il Foggia invece sarà ospite a Gravina, dove cercherà quantomeno di riprendersi la seconda posizione con una vittoria.

Il campionato è ancora lunghissimo ma, al di là di come andrà a finire, il Sorrento sta facendo qualcosa di incredibile, considerando gli obiettivi e le prospettive pre-stagionali. Con il passare delle settimane i ragazzi di Maiuri hanno trovato fiducia e sono diventati un gruppo solido e compatto, fino a raggiungere la striscia di 18 risultati utili consecutivi.

Adesso testa alla prossima sfida, quando allo stadio “Italia” verrà il Taranto. Nel frattempo domani i rossoneri si godono le partite della giornata, sperando di poter rosicchiare punti preziosi sulle dirette concorrenti.