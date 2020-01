Sorrento, incendio in via Giuliani: il Comune ordina sgombero immobile fino alla messa in sicurezza

Il Comune di Sorrento prende provvedimenti dopo l’incendio che aveva interessato un appartamento di via P.R. Giuliani lo scorso 10 gennaio. Il rogo in questione aveva colpito anche un deposito di tessuti. Una mattinata difficile anche per gli abitanti della zona che videro le loro abitazioni invase dalle fiamme: i vigili del fuoco domarono non senza difficoltà le fiamme.

Lo stabile fu evacuato, ma è arrivata poco fa l’ufficialità da parte del Comune di Sorrento dell’inagibilità dello stesso. Difatti, il Comune fa sapere che è interdetto l’accesso per i proprietari degli immobili interessati, nonché gli occupanti a qualunque titolo, e chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla relativa messa in sicurezza mediante l’esecuzione di tutte le opere necessarie, ovvero certificazione di eliminato e/o insussistenza pericolo, da eseguirsi previa verifica di idoneità statica del fabbricato condominiale a firma di tecnico abilitato.

A tutti i proprietari è fatto obbligo di provvedere ad horas ad effettuare una verifica tecnica in ordine alle condizioni statiche del fabbricato di cui trattasi, e di procedere, in esito alle risultanze delle verifica medesima, all’esecuzione di tutte le opere individuate assolutamente indispensabili a garantire la sicurezza statica dell’immobile, nonché di verificare le condizioni delle unità immobiliari e delle parti condominiali interessate, dal punto di vista degli impianti e delle condizioni igienicosanitarie effettuando gli interventi eventualmente necessari volti a ripristinare le condizioni di agibilità degli stessi immobili, contestualmente trasmettendo all’Autorità scrivente la nomina del Direttore dei Lavori controfirmata per accettazione ed il nominativo dell’impresa edile incaricata con relative certificato unico di regolarità contributiva.