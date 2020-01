Sorrento, incendio di un appartamento nel Centro Storico

Sorrento – Verso le 10 di stamane un appartamento situato in uno degli antichi palazzi che sorge all’incrocio tra il Corso Italia e via Padre Reginaldo Giuliani, ha iniziato a fiammeggiare. Ancora ignote le cause, ma dopo gli attimi di terrore, sono giunti sul luogo i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che hanno messo in sicurezza la zona e spento l’incendio (foto di repertorio).