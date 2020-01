Sorrento – Verso le 10 di stamane un appartamento situato in uno degli antichi palazzi che sorge all’incrocio tra il Corso Italia e via Padre Reginaldo Giuliani, ha iniziato a fiammeggiare. Ancora ignote le cause, ma dopo gli attimi di terrore, sono giunti sul luogo i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che hanno messo in sicurezza la zona e spento l’incendio.

I vigili del fuoco sono riusciti solo nel primo pomeriggio a domare l’incendio che ha interessato un palazzo del centro storico di Sorrento. Le fiamme si sono sviluppate questa mattina al primo piano di un edificio che si trova in via Padre Reginaldo Giuliani, a pochi metri dal corso Italia. I locali interessati dal rogo sono quelli che ospitano il deposito di stoffe e capi di abbigliamento di un negozio che sorge al piano terra dello stesso immobile.

I pompieri sono stati impegnati per diverse ore per avere ragione di tutti i focolai. Sul posto quattro autobotti e diverse squadre. Le operazioni si sono concluse solo poco fa dopo un sopralluogo di vigili del fuoco e tecnici del Comune di Sorrento che hanno disposto lo sgombero della parte dell’edificio interessata dall’incendio.

Per ora non si conoscono le cause di quanto accaduto, ma si pensa ad un corto circuito o, comunque, ad un fatto accidentale. Solo nei prossimi giorni sarà possibile quantificare il danno subito dai titolari l’attività, che di sicuro ammonta a diverse decine di migliaia di euro tra merce andata distrutta e danni strutturali.

