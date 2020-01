Sorrento, grave incidente tra auto e scooter

Sorrento – Poc’anzi in prossimità dell’incrocio tra Via degli Aranci e Via Fuorimura (discesa che conduce al Vallone dei Mulini) c’è stato uno scontro tra un motoveicolo e un’auto, la dinamica è ancora incerta, ma sembri che lo scooter percorreva Via Fuorimura mentre l’auto stava per svoltare nella stessa strada. Tempestivamente è sopraggiunto il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza che con l’ambulanza hanno trasportato il centauro impossibilitato a muoversi, presso l’ospedale “Santa Maria La Misericordia” di Sorrento. Sul posto sono presenti la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia che stanno rilevando gli ultimi dati. Seguiranno aggiornamenti.

(Foto di repertorio)