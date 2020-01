Sorrento, furto in pieno giorno nel centro storico

Sorrento – Ieri é accaduto l’impossibile: nel centro storico, in Via San Cesareo é avvenuto un furto stimato di almeno 6000 euro tra oro e gioielli vari. La vittima é Dario Cugola, persona di un elevata stima, che sui social si sfoga cosí: “che triste realtà… vi siete tolti lo sfizio di entrare a casa nostra… E io che mi vanto della bellezza e della sicurezza della nostra penisola… avete portato via degli oggetti che poi venderete tanto per voi è solo oro mentre per noi ricordi bellissimi… i soldi vanno e vengono… insieme a te Rosanna Veneziano supereremo tutto… anche questa…”

É veramente vergognoso che in un pomeriggio di sabato, dove il centro storico é molto affollato, sia potuto accadere ciò. Ci auguriamo che le autorità competenti riescano a recuperare la refurtiva.