Sorrento, Francesco Gargiulo finalmente Candidato Sindaco.

Da tempo e da più parti sollecitato, in nome di quella parte di popolazione stanca dei soliti atavici andazzi, spazzando dubbi e perplessità, il leader di “Conta anche Tu” decide di scendere in campo.

Sorrento – A pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative, mentre si vanno delineando le varie compagini e strategie, che tuttavia vedono ancora una volta quei personaggi che da anni hanno gestito con risultati molto discutibili una città che rimane afflitta dalle solite irrisolte problematiche,stavolta qualcosa di nuovo sembra finalmente muoversi in controtendenza rispetto alle recenti tornate elettorali. Ad indicare da tempo un nuovo percorso, il dinamismo ed il pragmatismo di Giovanni Di Prisco, che già da alcuni mesi è riuscito ad aggregare quelle forze che da tempo combattono anteponendosi ad un sistema che da anni detiene un potere fondato su ricatti e clientelismo. Al quale la parte onesta e perbene della città chiaramente non vuole sottostare. Dopo varie riunioni organizzate e volute da Di Prisco, associazioni, forze politiche e tanti sorrentini di buona volontà, confrontandosi e determinati a svolgere una azione che rappresenti finalmente quel cambiamento da più parti invocato, hanno deciso di presentarsi con una lista civica alle prossime elezioni amministrative. Una proposta credibile e soprattutto che rappresenti quel malumore che ormai da troppo tempo serpeggia in città. Dove ormai è inammissibile che sfruttando il nome del turismo sorrentino ed aggirando in modo evidente norme e regolamenti , politici ed imprenditori disonesti continuano ad ingrossare i loro patrimoni . Mentre una parte consistente della città, di lavoratori dipendenti, continua ad essere sfruttata e combattere per la sopravvivenza nel periodo invernale. L’individuazione di una persona che rappresentasse tali energie e sopratutto determinate sofferenze, disposta a mettersi in gioco, non era facile! Sebbene una idea concreta è sempre stata sul tavolo dal primo momento. Finalmente a conclusione della riunione di ieri sera (14/01/2020) si è avuto il consenso, da tempo sperato, che a rappresentare quella parte di cittadinanza onesta e perbene ma stanca di lunghi anni di malgoverno ,di speculazioni, ricatti e fallimenti, sarà Francesco Gargiulo. Il nome del coordinatore del Movimento civico “Conta anche Tu” è sempre stato nell’aria, ma si è andati con cautela aspettando un passo in tal senso da parte dello stesso interessato. Soprattutto conoscendo lo scetticismo che da sempre contraddistingue Gargiulo, verso i sorrentini qualora bisogna spendersi per il proprio territorio e quindi armarsi e combattere ingiustizie e ricatti. Da anni Francesco Gargiulo ed il suo Movimento sono stati sempre in prima linea contrastando determinati ed atavici andazzi che ormai da decenni caratterizzano il mal governo della nostra città. A cui una parte della popolazione non ha avuto mai il coraggio di ribellarsi, soccombendo ad ingiustizie e ricatti vari. Un ‘azione che ha avuto un forte incremento negli ultimi anni quando, insieme alle altre associazioni contro le illegalità presenti sul territorio, determinate ed assurde situazioni , anche in mancanza di una Opposizione in Consiglio Comunale,sono state fatte presenti in modo concreto alla Magistratura ed ad alti Enti istituzionali. Ponendo in tal modo un freno ad un sistema molto discutibile di gestire la città, a cui gli Uffici comunali e le Autorità locali preposte continuano a giocare un ruolo da protagonisti. Parte quindi da oggi un nuovo percorso che dovrà essere finalmente un punto di riferimento per quella parte di popolazione che avrà il coraggio, come da anni ha dimostrato di averlo in tutte le sedi istituzionali Francesco Gargiulo, di mettersi in gioco e riprendersi finalmente la propria città! Dove ogni cittadino ed imprenditore sarà, nel rispetto delle regole, libero di operare senza alcun compromesso. Dove giustizia, ambiente e territorio, saranno delle priorità affinché si tuteli quel grande patrimonio rappresentato dalla nostra economia turistica, la cui derivante ricchezza dovrà avere senza alcuna preferenza maggiormente distribuita tra la popolazione sorrentina. Buon lavoro Ciccio!! – 15 gennaio 2020 – salvatorecaccaviello.