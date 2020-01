Sorrento, elezioni: sarà sfida Coppola-Gargiulo-Fiorentino. Oggi importante sentenza

Cominciano a delinearsi i candidati per le prossime elezioni a Sorrento. A meno di clamorose sorprese, i tre candidati sindaci dovrebbero essere Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Marco Fiorentino. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo, si attende l’importante sentenza per il processo che lo vede protagonista.

Il tutto, ricordiamo, ruota attorno a 108 mila euro che ballano dopo la tragedia del primo maggio 2007, quando il cestello della gru della ditta che stava montando le luminarie all’esterno della basilica di Sant’Antonino travolse e uccise l’86enne Claudia Fattorusso Morelli e la 50enne nuora Teresa Reale.

Senza riportare ulteriori dettagli che già sappiamo per quanto riguarda il processo, è necessario sapere che Fiorentino è stato condannato a versare 108mila euro, cioè un sesto della provvisionale, di rimborso, una sentenza che quest’ultimo a cui ha deciso di opporsi presentando ricorso.

Proprio quest’oggi dovrebbe esserci la sentenza decisiva: non è detto, però, che se dovesse perdere non è detto che decida di non candidarsi, anche se dovrebbe a quel punto necessariamente saldare il suo “debito”.

Insomma, c’è tanta fibrillazione a Sorrento per quanto riguarda le elezioni e a questo punto sembra che la situazione sia abbastanza delineata. Coppola va per la sua strada, Gargiulo dovrebbe beneficiare del fatto che dovrebbero convergere su di lui anche i voti della maggioranza di Giuseppe Cuomo, a meno che non venga fuori Gaetano Milano a sorpresa.

In attesa della sentenza che riguarda Fiorentino, e che non pubblicheremo, la situazione sembra abbastanza chiara.

Ricordiamo che, come ci ha rivelato in esclusiva, il sindaco Cuomo è pronto a candidarsi alle regionali con la Lega.