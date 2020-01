Sorrento. Domani sera il concerto di Mandolino e Chitarra: non mancare al Teatro Tasso

L’Accademia Internazionale di Mandolino e Chitarra, con il patrocinio del Comune di Sorrento, propone per domani 5 gennaio, alle ore 20, al Teatro Comunale Tasso, il Concerto Finale a Grand’Orchestra.

La serata prevede un repertorio mandolinistico, che celebra la tradizione locale con la Fantasia Napoletana di Franco Russo, scomparso nel 2001, insegnante genovese di composizione di Carlo Aonzo, fondatore e direttore artistico dell’Accademia. Per salutare il nuovo anno appena iniziato, un grande classico: il Valzer Sul bel Danubio Blu, titolo originale, An der schönen blauen Donau, opera 314 di Johann Strauss.

In programma anche il concerto originale per due mandolini e orchestra di Vivaldi e un brano di Vito Nicola Paradiso (America in the Sky), docente di chitarra e autore del metodo “La chitarra volante”.