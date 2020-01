Sorrento. Corsa a sindaco. Alleanza con Gaetano Milano? Massimo Coppola “No, io vado per la mia strada”

Sorrento. Ha destato clamore la notizia di una possibile alleanza di Massimo Coppola con Gaetano Milano come candidato sindaco. Mentre Mario Gargiulo era dato oramai per favorito questo “boatos” ha creato scompiglio. Sicuramente nei corridoi dell’amministrazione e negli ambienti vicini all’entourage del sindaco Giuseppe Cuomo potrebbe esserci stato questo pensiero , ma i diretti interessati , Luigi Di Prisco e Massimo Coppola in particolare, non ne sanno nulla “Io vado per la mia strada” , ha detto a Positanonews Massimo Coppola tranchant e deciso come suo carattere. Dunque Coppola continua la sua corsa a candidato sindaco e difficilmente andrebbe ad un accordo con Cuomo dopo le sue dimissioni con scontri molto forti . Rimane in piedi l’ipotesi di Mario Gargiulo, ma anche Fattorusso , ex assessore di Marco Fiorentino, e lo stesso Gaetano Milano sono della partita. Altra incognita è Marco Fiorentino, si candiderà nonostante la vicenda giudiziaria?