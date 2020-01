Il Sorrento continua a vincere battendo 2-1 l’Agropoli. Cacace e Figliolia firmano il successo rossonero

Anno nuovo, solito Sorrento. I rossoneri riprendono da dove avevano finito con un’altra vittoria per 2-1 nel derby campano con l’Agropoli. Si tratta del quarto successo consecutivo e del quindicesimo risultato utile in campionato. La squadra di Maiuri consolida il terzo posto con 36 punti, alle spalle di Foggia e Bitonto, rispettivamente a 38 e 40 punti.

Partita assolutamente dominata dai rossoneri, lo dimostra il 75% del possesso di palla e le numerose palle gol create. Gli ospiti hanno segnato su autorete sull’unica conclusione verso la porta. Forse, se proprio c’è da trovare un difetto, è quello di non aver chiuso prima la partita.

Il Sorrento la sblocca al 4′ con Cacace sugli sviluppi di una palla inattiva. I rossoneri vanno più volte vicino al raddoppio con Figliolia, De Rosa e Vitale, ma l’Agropoli agguanta il pareggia alla mezz’ora. Fatale la deviazione del calciatore del Sorrento che spiazza Scarano.

Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia, i padroni di casa macinano gioco con voglia e determinazione. Al 59′ Figliolia porta nuovamente avanti il Sorrento: Sanchez smanaccia sul cross di Masullo dalla sinistra ma è lesto l’attaccante rossonero ad intervenire di testa e deviare in rete.

I rossoneri continuano a fare la partita e al 61′ Vitale va vicino al gol del 3-1, ma la conclusione termina di poco a lato. Gli ospiti cercano qualche ripartenza rapida, ma non riescono mai ad impensierire la retroguardia sorrentina. La gara resta comunque aperta fino al fischio finale dell’arbitro, che sancisce la prima vittoria del 2020 del Sorrento.

Vittoria assolutamente meritata per la formazione di casa, ma onore all’Agropoli che, nonostante l’ultima posizione in classifica, ha saputo mantenere il risultato in bilico fino alla fine. Adesso Epifania di riposo per i ragazzi di Maiuri, che torneranno martedì ad allenarsi per preparare la trasferta di Francavilla, penultima in classifica.