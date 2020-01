Sorrento. Congelato il progetto del polo fieristico sotto lo stadio

L’idea di costruire un polo fieristico al di sotto di un rinnovato Campo Italia è molto vecchia. Infatti, già nel 2010, l’attuale Sindaco di Sant’Agnello ma all’epoca assessore provinciale con delega al turismo, Piergiorgio Sagristani, ne parlò direttamente con le amministrazioni comunali in più occasioni. “Sarebbe un progetto importante perché potrebbe portare gli operatori ricettivi ad intraprendere un percorso fruttuoso per la destagionalizzazione”. Da allora sono, però, soltanto volate parole, senza effettivamente concretizzarle. A quanto pare, il polo fieristico ed il nuovo stadio non entusiasmano particolarmente gli imprenditori. Si tratterà anche stavolta di un progetto che non troverà mai una realizzazione?