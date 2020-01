Sorrento ( Napoli ) Una triste notizia per Angelo Iannelli che tanto successo riscuote con la maschera di”Pulcinella” , molto noto in Penisola Sorrentina, per la quale ultimamente ha ricevuto un importante premio. Ad annunciarlo lui stesso sul suo profilo facebook

Oggi mi lascia un grande padre :onesto, lavoratore, umile, ricco di virtu’. Fino a Ieri sera mi recitavi la poesia” cara mamma”ora sei con lei. ❤️ Buon viaggio papà Salvatore, tuo figlio Angelo.

Angelo Iannelli noto come “l’ambasciatore del sorriso“ l’artista poliedrico ha ricevuto l’importante riconoscimento per il suo instancabile impegno nel sociale, attraverso la figura che lo caratterizza, la maschera di Pulcinella, in particolare è stato ricordato dalla commissione giudicatrice il suo rapporto educativo e ludotetico con i ragazzi diversamente abili di ogni razza e colore, il suo impegno per i senza fissa dimora, i bambini degenti in ospedale e le sue tantissime collaborazioni in eventi di solidarietà’ come: Mense dei poveri, dormitori, ristrutturazioni di Chiese, ma pure i suoi emozionanti eventi sociali a sostegno dei meno fortunati “Premio Ambasciatore del Sorriso” “Party del Sorriso” “Befana Sociale” Festival del Sorriso” e le diverse “Partite Del Cuore” con la sua squadra Attori del Sorriso di cui è presidente oltre ai suoi suoi scritti e cortometraggi su tematiche sociali, con un unico filo conduttore “il sorriso” che porta a tutti con amore e semplicità.