Sorrento. Condanna definitiva per gli stupratori al Fauno: uno dei due in carcere

Stuprarono una giovane turista americana: ricorso in Cassazione respinto, sono definitive le condanne per i due giovani. Uno andrà in carcere.

Era fine luglio 2015, quando nel bagno della nota discoteca “Il Fauno”, una turista venticinquenne newyorkese, fu violentata.

I due stupratori, Riccardo Capece e Francesco Franchini, furono identificati e condannati in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata. Il primo a a 3 anni e 4 mesi e Franchini a 4 anni e 4 mesi.

Nel 2018 avevano ottenuto sconti di pena in Appello. Per Riccardo Capece, la condanna è scesa a 2 anni. Il complice, invece, ha intascato una pena pari a 2 anni e 9 mesi di carcere.

I numerosi frame recuperati dai filmati registrati nell’antibagno del Fauno hanno rappresentato delle prove schiaccianti contro i due giovani casertani, che hanno trascorso diversi mesi tra il carcere e i domiciliari. Durante i tre gradi di giudizio, però, i due giovani non hanno mai veramente ammesso di aver violentato la giovane turista americana, parlando sempre di «rapporti consenzienti», in una serata molto «alcolica» a base di vino, birra e tequila.