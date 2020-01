Sorrento. Ci lascia Antonino Arpino, per tutti “Mast’ Antunin”, aveva 75 anni

Sorrento in lutto per la scomparsa all’età di 75 anni di Antonino Arpino, vedovo Cinquegrana, da tutti affettuosamente chiamato “Mast’ Antunin”. A darne il doloroso annuncio i figli Alfonso, Luigi e Giuseppe (di AGA costruzioni), le nuore Annalisa, Ketti e Svitlana, gli adorati nipoti Antonino, Antonino ed Aura, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti. Le esequie muoveranno giovedì 2 gennaio alle ore 15.00 dalla casa dell’estinto in Via Santa Lucia 24 per la Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia in Sorrento. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.