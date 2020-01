Sorrento. Causa per stalking condominiale, assolta al Tribunale di Torre Annunziata. Ma di che si tratta? Una vicenda che ha dell’incredibile risolta brillantemente dall’avvocato cassazionista Luigi Alfano al Tribunale Penale di Torre Annunziata ( Napoli ) questa mattina. Una serie di denunce incrociate fra due condomine che ha portato a una denuncia per stalking condominiale-

“La mia cliente era completamente innocente – ha detto l’avvocato Cassazionista Luigi Alfano -, le sue denunce erano fondate, mentre dall’altra parte, piùttosto, valuteremo le denunce fatte alla mia cliente che fondamento abbiano. Cinquanta reciproche querele, i cani, il ciclomotore, ogni cosa diventava oggetto di vertenza e faceva vivere la mia cliente in stato di ansia perenne. E’ il primo caso in Italia del genere”

Denunce di tutti i tipi, dalle opere che sarebbero consentite ma vengono impedite, dai panni stesi, al cane, ai rumori, qualsiasi cosa può diventare un pretesto per fare denunce e atti di vera e propria violenza psicologica e morale e persecuzioni operate dai vicini di casa all’interno dei condomini. Questi comportamenti hanno ormai un nome ufficiale: stalking condominiale.

Questa figura è stata, di recente, elaborata dalla giurisprudenza come un autonomo reato. L’illecito si verifica tutte le volte in cui le molestie e le minacce reiterate sono talmente gravi da incutere uno stato d’ansia o un timore fondato per la propria sicurezza o per quella dei propri cari o costringono a cambiare le abitudini quotidiane pur di evitare l’aggressore (ad esempio, entrare dal garage anziché dal portone principale).

Lo stalking condominiale ha così fatto ingresso nelle aule di giustizia in più occasioni. Se, però, contro gli atti persecutori dell’ex marito o dell’amante deluso c’è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, questa sanzione diventa di difficile attuazione quando l’aggressore abita nello stesso palazzo. In tale ipotesi, infatti, si arriverebbe a imporre a quest’ultimo di andare via da casa propria, cosa che la nostra Costituzione non consente, trattandosi di una limitazione a una libertà fondamentale, quella del domicilio (che solo con il carcere si può disporre). Ed allora ci si chiede quali sono le sanzioni per lo stalking condominiale? La questione è stata analizzata da una recente sentenza della Cassazione. Vediamo qual è l’indirizzo dei giudici supremi.

Aggressioni e persecuzioni del vicino di casa: che fare?

Quando il vicino di casa perseguita insistentemente un altro condomino, prendendolo di mira tanto da rendergli la vita impossibile, si può parlare di stalking condominiale. Tale reato, previsto dall’art. 612-bis del Codice penale, scatta anche quando le singole condotte, di per sé, non costituiscono reato ma, in quanto reiterate, diventano tali da causare nella vittima uno di questi tre effetti:

un perdurante e grave stato d’ansia o di paura;

un timore fondato per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o convivente;

una modifica delle proprie abitudini di vita pur di evitare le persecuzioni.

Lo stalking, quindi, non viene definito in base alla condotta del colpevole (come, invece, succede nel furto, nell’omicidio, nelle molestie, ecc.), ma alle ripercussioni che questa ha sulla vittima.

In questi casi, la prima tutela è la denuncia-querela penale. L’atto può essere presentato in polizia, ai carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica. Si aprirà un procedimento penale con avvio delle indagini e del successivo processo nei confronti del responsabile. Non è necessario avere prove testimoniali o documentali, bastando anche la semplice dichiarazione della vittima.

La pena è costituita dalla reclusione da sei mesi a cinque anni.

Una via intermedia al processo penale è quella di rivolgersi al Questore, il quale indirizzerà al reo un semplice ammonimento. Si tratta di una sorta di ultimatum, un vero e proprio avvertimento con cui si intima di cessare la propria condotta molesta, pena la possibilità di rispondere del reato di stalking aggravato. Leggi Come difendersi dall’ammonimento del Questore.

Per quanto attiene allo stalking condominiale, la Cassazione ha sostenuto che la sussistenza del reato non è esclusa dalle condotte aggressive delle persone offese. Si può, peraltro, procedere penalmente anche sulla base della semplice testimonianza della parte offesa, in assenza di altri rilievi probatori.

Stalking condominiale e divieto di avvicinamento alla vittima

In generale, in caso di stalking, come riporta La Legge per Tutti , il giudice, sussistendo esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. Infine, viene previsto il cosiddetto divieto di dimora: in particolare, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

Secondo la Suprema Corte , nello stalking condominiale non può essere applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento a 50 metri prevista dal Codice di procedura penale, se questa si traduce nel divieto di rientrare in casa. Essa, infatti, comporterebbe l’obbligo di abitare in un altro luogo. La Cassazione sottolinea la necessità di conciliare i diversi interessi in gioco: tutelare la persona offesa, ma senza sacrificare ogni libertà del ricorrente.