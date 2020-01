Sorrento, cantine unite insieme per ospitare turisti: il Comune blocca tutto

Continua la lotta all’abusivismo edilizio in Penisola Sorrentina. Spesso ci siamo ritrovati a dover affrontare questa tematica e spesso in relazione al discorso delle strutture ricettive abusive. Proprio nei giorni scorsi, a Sorrento, alcuni agenti di Polizia Municipale, Nucleo Operativo di Polizia Edilizia, insieme a personale UTC hanno effettuato dei controlli presso un immobile di via degli Aranci.

Qui sono state scoperte due cantine che erano state unite per ospitare turisti. Come si legge nell’ordinanza:

si parla di “fusione di due cantine, allo stato attuale comunicanti, che dalle schede catastali risultano pertinenze di due differenti appartamenti ai piani superiori, individuati rispettivamente come part.lla 459 sub. 15 e sub. 19. Attraverso la realizzazione di tramezzature in cartongesso è stata realizzata la seguente configurazione interna: n. 1 ambiente di dimensioni 3,20 x 3,70 m, n.1 ambiente di dimensione 3,20 x 3,80 m, n. 1 bagno di dimensioni 1,00 x 1,70 m, accessibile da entrambi gli ambienti.

I locali risultano rifiniti ed in particolare si riscontrano i seguenti lavori di recente realizzazione: posa di pavimentazione in gres, rivestimenti a parete nei locali e nel bagno, controsoffittatura in cartongesso, impianto elettrico, impianto tv (n. 1 attacco antenna per ciascun ambiente), impianto di climatizzazione (n. 1 condizionatore per ciascun ambiente), impianto idrico di adduzione, impianto di scarico, posa di lavabo, vaso e soffione doccia, impianto di illuminazione mediante faretti incassati nel cartongesso. La qualità delle finiture utilizzate e taluni elementi impiantistici adottati quali prese tv, condizionatori, luci d’emergenza, lettore scheda di accesso, potrebbero configurare un possibile uso futuro degli ambienti diverso da quello di cantina. Si precisa che gli ambienti presentano un’altezza interna di circa 2,20 m, misurata dal pavimento al controsoffitto. […]”.

Opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e per questa ragione l’area è stata sottoposta a sequestro.